Трусова рассказала, как начались её отношения с Кондратюком

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Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос об отношениях с олимпийским чемпионом в командных соревнованиях Марком Кондратюком.
Трусова рассказала, как начались её отношения с Кондратюком
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то, помимо фигурного катания, у меня появилась немного новая жизнь, я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы ещё на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — сказала Трусова в эфире канала «Матч ТВ»

Весной в прессе появились слухи о романтических отношениях между спортсменами, а затем Трусова и Кондратюк сами подтвердили данную информацию.

На Играх 2022 года Трусова завоевала серебро в женском одиночном катании.

Ранее чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков прокомментировал дебют Трусовой в турнире по прыжкам в длину.

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