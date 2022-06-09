Шубенков: если Трусова потренируется годик-два, то сможет прыгать на равных с девчонками

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков прокомментировал дебют фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«С почином! Здесь процесс намного важнее, чем результат. Если она потренируется годик-два, то сможет прыгать на равных с девчонками в секторе», — цитирует Шубенко «Матч ТВ».

Трусова с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее спортсменка улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, фигуристка заняла последнее место в соревновании.

Ранее заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов рассказал о причине участия Трусовой в турнире по прыжкам в длину.