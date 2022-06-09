Тер-Аванесов: сейчас лёгкая атлетика — своего рода изгой, Трусова нам немного помогла

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов рассказал о причине участия фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Я бы не стал оценивать её результат с точки зрения возможного прогресса в прыжках в длину. Переходить в 17—18 лет в лёгкую атлетику достаточно поздно, и делать это человеку, который достиг высочайших результатов в фигурном катании, неоправданно. Я её сегодняшний опыт рассматриваю с другой точки зрения. Прогресс в спорте зачастую достигается на стыке разных видов. У легкоатлетов есть физическая подготовленность, в фигурном катании — техника, обучение элементам. И взаимопомощь, взаимопроникновение видов идёт на пользу и тому, и другому. И есть ещё один момент. Сейчас лёгкая атлетика — своего рода изгой, нас никто не видит, никто не знает. И Саша помогла нам хоть немного изменить эту ситуацию, за что ей большое спасибо. Пусть кто-то называет это пиаром, но если это идёт на пользу нашему виду, то я только за», — заявил Тер-Аванесов в интервью RT.

Ранее Ирина Роднина высказалась об участии Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину.