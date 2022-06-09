Роднина высказалась об участии Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала участие фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину.
Роднина высказалась об участии Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Сейчас все заняты шоу. Выступление Трусовой в лёгкой атлетике — тоже часть шоу. Пока у всех фигурное катание отошло на второй план. Радует, что она не планирует заканчивать с фигурным катанием», — приводит слова Родниной Sport24.

Трусова с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее спортсменка улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. Таким образом, фигуристка заняла последнее место в соревновании.

Ранее заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов прокомментировал дебют Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

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