Тер-Аванесов: Трусова не сделала ни одного заступа, легкоатлеты этому учатся по много лет

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов прокомментировал дебют фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Как для Саши это был некий новый опыт, так и для меня, ведь предстояло за 20 минут помочь ей освоить то, чему легкоатлеты учатся по 10—15 лет. Что ж, что-то получилось у нас. По крайней мере Саша ни одного заступа не сделала, а это немало — прыгуны учатся этому по много лет. Она великая спортсменка, у неё есть чувство ритма, которое сыграло в её пользу. Подобрать разбег я ей помог, и получился прыжок на 4,19 м, что весьма неплохо для первого раза», — заявил Тер-Аванесов в интервью RT.

Евгений Тер-Аванесов рассказал, почему фигуристка Александра Трусова в турнире по прыжкам в длину выступала без шиповок.