Марадишвили: отстранение России не должно колоссально ударить по уровню футбола

Полузащитник московского «Локомотива» высказался об отстранении российских футбольных клубов и сборных от международных матчей.

«У нас очень много перспективных ребят с российским паспортом. Жаль, что не будет международных игр. Хотя сейчас много российских футболистов играет за границей. Думаю, что колоссально это не должно ударить по уровню футбола. Да, многие легионеры уехали из России, но не все», — цитирует Марадишвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

РФС подавал апелляцию в CAS на данное решение, однако она была отклонена.

Ранее Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак».