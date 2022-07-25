Гол Марадишвили через себя, хет-трик Сычевого за 32 минуты и беспомощность «Торпедо»: чем запомнился 2-й тур РПЛ

«Зенит» дома разгромил «Крылья Советов», не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ своих ворот. «Локомотив» второй раз подряд потерял очки, вырвав ничью в матче с «Ростовом» благодаря удару через себя Константина Марадишвили в компенсированное время. Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой вышел на замену и оформил хет-трик за 32 минуты, благодаря чему клуб одержал первую победу после возвращения в элитный дивизион. «Торпедо» пропустило четыре безответных мяча в дерби с «Динамо» и опустилось на последнее место в РПЛ.

Идеальные действия «Зенита» в обороне

Первый матч нового сезона РПЛ сложился для «Зенита» крайне неудачно. Действующие чемпионы в противостоянии с «Химками» действовали небрежно, словно ожидая, что победа сама придёт к ним в руки, и в результате потеряли очки. После этого в игре второго тура с «Крыльями Советов» зенитовцы обязаны были доказать, что проблем с настроем нет.

И уже по истечении получаса встречи они трижды поразили чужие ворота. Пусть два мяча были забиты с пенальти, но назначение обоих одиннадцатиметровых не вызвало вопросов: Александр Коваленко явно сыграл рукой, а Денис Якуба при розыгрыше корнера сбил с ног Малкома.

Важно, что подопечные Сергея Семака, добившись комфортного перевеса в счёте, не сбавили оборотов и продолжали идти вперёд, хотя больше не смогли огорчить Ивана Ломаева. Также показательной получилась их игра в обороне. Если во втором тайме матча с «Химками» они могли пропустить больше одного гола, то на этот раз ничего не позволили сделать гостям. За 90 минут самарцы нанесли всего два неточных удара, и только один из них был из пределов штрафной. Весьма красноречив и показатель ожидаемых голов xG — 0,11. По сути, у Даниила Одоевского в этот вечер работы не было.

Тотальное невезение «Локомотива»

А вот «Локомотив» вслед за ничьей с «Пари НН» разошёлся миром с «Ростовом» — 2:2. При этом красно-зелёные по итогам двух туров явно заслуживали большего. В первом матче они нанесли 27 ударов по воротам соперника, однако попали в створ лишь раз. Во втором выстрелов оказалось существенно меньше, зато в створ пришлось столько же — шесть. Но несколько потрясающих сейвов совершил Сергей Песьяков.

Если «Локомотив» упускает массу моментов, то его соперники, напротив, отмечаются завидной реализацией. Подопечные Михаила Галактионова отличились один раз при показателе xG 0,36, а коллектив Валерия Карпина — дважды при 0,90.

Вдобавок футболисты красно-зелёных сами создают себе проблемы. Например, в противостоянии с «Ростовом» две ненужные жёлтые карточки (за фол в центре поля и стычку с оппонентом) заработал Алексис Бека-Бека. В результате он пропустит важнейшую игру следующего тура с «Зенитом». А на 88-й минуте грубую помарку допустил Даниил Худяков, неудачно сыгравший на выходе и позволивший Даниилу Уткину поразить пустой створ.

Правда, в добавленное арбитром время фортуна улыбнулась москвичам, когда Константин Марадишвили, воспользовавшись подачей Дмитрия Живоглядова с фланга, забил невероятный мяч ударом через себя.

Неожиданный герой «Оренбурга»

Матч «Оренбург» — «Урал» не вызывал у сторонних болельщиков большого интереса, однако неожиданно подарил невероятную историю и нового героя. Первый тайм прошёл в обоюдоострой борьбе практически без моментов, хотя защитник екатеринбуржцев Лео Гогличидзе получил прямую красную карточку за срыв атаки.

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Реализовать численное преимущество помог выход на замену в перерыве Владимира Сычевого. Форварду хватило всего 18 секунд, чтобы ворваться в штрафную, убрать на замахе соперника и аккуратно пробить в дальний угол. Затем он замкнул прострел партнёра и удвоил преимущество хозяев. А на 77-й минуте нападающий мощным выстрелом под перекладину поставил точку в противостоянии и оформил хет-трик.

Сычевой стал всего шестым футболистом в истории чемпионатов России, которому удалось трижды отличиться после выхода на замену и первым с 2017-го, когда такое же достижение продемонстрировал выступавший за «Тосно» Евгений Марков.

Ещё несколько лет назад Сычевой и подумать не мог о выступлении в РПЛ. Уроженец Симферополя играл в чемпионате Крыма, при этом работая официантом и кладовщиком. В одном из интервью он отмечал, что после серьёзной травмы колена не исключал, что вообще не станет профессиональным футболистом.

Однако в 2020-м его игру оценил один из селекционеров, посетивших полуостров. Вскоре форвард пополнил состав аутсайдера ФНЛ «Иртыша», а потом пошёл на повышение в «Оренбург». Он не славился высокой результативностью и в прошлом сезоне забил всего семь мячей во всех турнирах. Поэтому главный тренер команды Марцел Личка после финального свистка во встрече с «Уралом» сравнил карьеру подопечного с голливудским фильмом.

Блёклый старт «Торпедо»

«Оренбург» одержал первую победу, «Факел» дал бой «Краснодару» и «Ахмату», а вот третий новичок РПЛ — «Торпедо» — пока разочаровывает. В матчах с «Сочи» и «Динамо» москвичи потерпели поражения с общим счётом 1:7. Они делят последнюю строчку в таблице с «Уралом», став худшей командой по количеству пропущенных мячей. Единственный гол чёрно-белых записал себе в пассив защитник сочинцев Ванья Дркушич, поразивший собственные ворота.

Пока подопечные Александра Бородюка кажутся абсолютно не готовыми к РПЛ. Практически по всем показателям они входят в число худших: владение — 12-е место (44,6%), удары — десятое (11,5 за игру), удары в створ — 12—14-е (3,5), выигранные верховые единоборства — 13—15-е (7,5).

Главная проблема заключается в том, что коллектив недостаточно укомплектован к Премьер-лиге. Вратари Виталий Ботнарь и Егор Бабурин не спасают (оба по разу пропустили мяч между ног). Защитники не справляются с перемещениями оппонентов. Особенно это чувствовалось во встрече с «Динамо», где Фёдор Смолов, Арсен Захарян и другие выглядели на порядок быстрее. Не помог даже переход на схему в три центральных.

В опорной зоне регулярно появляются пустоты, а впереди не хватает креативщиков, которые могли бы доставить мяч к чужой штрафной. В результате вся надежда на закрывающих фланги Давида Караева и Мухаммада Султонова. На острие же в обоих матчах в стартовом составе выходил 20-летний Максим Турищев, до текущего сезона отыгравший в РПЛ всего 57 минут. Но ему Бородюк доверяет больше, чем Амуру Калмыкову и Игорю Лебеденко.

Определяющими для «Торпедо» станут следующие три матча, в которых они встретятся с «Крыльями Советов», «Химками» и «Оренбургом». Если автозаводцы намерены остаться в элите, то обязаны начать набирать очки.