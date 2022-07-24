«Крылья Советов» будут продавать билеты на матч с «Торпедо» за восемь рублей

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В самарских «Крыльях Советов» сообщили, что цена билетов на первый домашний матч чемпионата России по футболу сезона-2022/23 составит восемь рублей.
«Крылья Советов» будут продавать билеты на матч с «Торпедо» за восемь рублей
  • Gettyimages.ru

Руководство команды из Самары приняло решение о скидках на билеты в связи с 80-летием клуба, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Уточняется, что в день матча будет открыт клубный музей и проведена автограф-сессия с игроками команды. Для посещения встречи необходимо оформить карту болельщика.

Матч третьего тура «Крылья Советов» — «Торпедо» пройдёт на поле стадиона «Солидарность-Арена» 31 июля. Игра начнётся в 17:30 мск.

Самарский клуб на старте сезона одержал одну победу и потерпел одно поражение. В активе столичной команды — ноль очков.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за десять рублей тем, кто оформил Fan ID.







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