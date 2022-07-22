«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за десять рублей тем, кто оформил Fan ID

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил, что владельцы карты болельщиков могут купить билеты на домашний матч третьего тура РПЛ с московским ЦСКА за десять рублей.

Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Матч «Пари НН» — ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID.

Игра пройдёт 31 июля на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 15:00 мск.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что не верил в Кержакова в «Пари НН».