«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за десять рублей тем, кто оформил Fan ID

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил, что владельцы карты болельщиков могут купить билеты на домашний матч третьего тура РПЛ с московским ЦСКА за десять рублей.
«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за десять рублей тем, кто оформил Fan ID
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Матч «Пари НН» — ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID.

Игра пройдёт 31 июля на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 15:00 мск.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что не верил в Кержакова в «Пари НН».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить