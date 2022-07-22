«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за десять рублей тем, кто оформил Fan ID
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.
Матч «Пари НН» — ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID.
Игра пройдёт 31 июля на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 15:00 мск.
Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что не верил в Кержакова в «Пари НН».