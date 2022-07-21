Аршавин признался, что не верил в Кержакова в «Пари НН»

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что не верил в Александра Кержакова на посту главного тренера «Пари Нижнего Новгорода».
Аршавин признался, что не верил в Кержакова в «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из «Пари НН». Он оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит. Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами ещё у кого-то выигрываешь?» — приводит слова Аршавина РИА Новости.

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Аршавин поделился мнением, когда отечественные клубы вернутся в еврокубки.

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