Аршавин признался, что не верил в Кержакова в «Пари НН»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что не верил в Александра Кержакова на посту главного тренера «Пари Нижнего Новгорода».

«Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из «Пари НН». Он оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит. Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами ещё у кого-то выигрываешь?» — приводит слова Аршавина РИА Новости.

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Аршавин поделился мнением, когда отечественные клубы вернутся в еврокубки.