Аршавин поделился мнением, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, когда отечественные клубы могут вернуться в еврокубки.

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки — 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим», — приводит слова Аршавина РИА Новости.

Он также считает, что необходимо отпустить всех легионеров и сделать ставку на российских футболистов в период без еврокубков.

РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций. Однако эта апелляция было отклонена.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть «Зенит» по ходу нынешнего трансферного окна.