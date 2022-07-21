Аршавин назвал игрока, который может покинуть «Зенит»

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по ходу нынешнего трансферного окна.
Аршавин назвал игрока, который может покинуть «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По позиции Кравцов не Вендел, но Кирилл — сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушёл, если бы не ситуация с Венделом. Если всё разрешится нормально, Кравцов уйдёт», — приводит слова Аршавина РИА Новости.

Полузащитник Кирилл Кравцов является воспитанником петербургского клуба. В феврале 2022 года он перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды. В сезоне-2021/22 спортсмен провёл 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за нижегородский клуб, в которых отметился результативной передачей и забил один мяч.

СМИ сообщали, что Венделом интересуется бразильский «Фламенго», однако переговоры зашли в тупик.

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что Кравцов возвращается в петербургский клуб из «Нижнего Новгорода».

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