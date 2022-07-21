Аршавин назвал игрока, который может покинуть «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по ходу нынешнего трансферного окна.

«По позиции Кравцов не Вендел, но Кирилл — сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушёл, если бы не ситуация с Венделом. Если всё разрешится нормально, Кравцов уйдёт», — приводит слова Аршавина РИА Новости.

Полузащитник Кирилл Кравцов является воспитанником петербургского клуба. В феврале 2022 года он перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды. В сезоне-2021/22 спортсмен провёл 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за нижегородский клуб, в которых отметился результативной передачей и забил один мяч.

СМИ сообщали, что Венделом интересуется бразильский «Фламенго», однако переговоры зашли в тупик.

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что Кравцов возвращается в петербургский клуб из «Нижнего Новгорода».