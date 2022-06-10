В «Зените» объявили о возращении Кравцова из «Нижнего Новгорода»

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Пресс-служба «Зенита» сообщила, что полузащитник Кирилл Кравцов возвращается в петербургский клуб из «Нижнего Новгорода».
В «Зените» объявили о возращении Кравцова из «Нижнего Новгорода»
  • РИА Новости

Сине-бело-голубые и «Нижний Новгород» достигли согласия о досрочном прекращении арендного соглашения, сообщается на сайте клуба.

19-летний футболист является воспитанником петербургского клуба. В феврале 2022 года он перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды. В сезоне-2021/22 спортсмен провёл 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за нижегородский клуб, в которых отметился результативной передачей и забил один мяч.

Ранее генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб планирует сохранить Кравцова.

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