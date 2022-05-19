Измайлов сообщил, что планирует сохранить форварда «Зенита» Кравцова в «Нижнем Новгороде»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что клуб планирует сохранить форварда «Зенита» Кирилла Кравцова, который находится в аренде.

«У нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры: нам интересно, чтобы Кравцов остался, потому что он себя очень хорошо показал», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

19-летний футболист является воспитанником петербургского клуба. В феврале 2022 года он перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды. В сезоне-2021/22 спортсмен провёл 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за нижегородский клуб, в которых отметился результативной передачей и забил один мяч.

Ранее агент Кравцова Андрей Талаев рассказал о перспективах возвращения своего клиента в «Зенит».