Агент Кравцова рассказал о перспективах возвращения футболиста в «Зенит»

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Андрей Талаев, агент полузащитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Кравцова, рассказал о перспективах возвращения своего клиента в «Зенит».
Агент Кравцова рассказал о перспективах возвращения футболиста в «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Кравцова изначально отдавали за игровой практикой, чтобы затем вернуть в клуб. Практику Кирилл получил в полном объёме. Но пока глобального разговора с «Зенитом» не было, сейчас у клубов очный матч, после него будем общаться», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

По его словам, у Кравцова большое желание играть в «Зените». Он также подчеркнул, что футболист в клубе с семи лет.

«Но Кравцов хочет играть, а если разговор о том, чтобы сидеть на скамейке, то, наверное, лучше еще хотя бы полгода провести в «Нижнем», где ему очень сильно доверяют и сам он это доверие оправдывает», — заключил Талаев.

В сезоне-2021/22 19-летний Кравцов провёл 11 матчей в чемпионате России за «Нижний Новгород», в которых отметился результативной передачей и одним мячом.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал своё мнение по поводу введения паспортов болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

 

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