Семак о Fan ID: все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал своё мнение по поводу введения паспортов болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Семак о Fan ID: все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах
  • РИА Новости

«Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах и с максимальным числом болельщиков. На чемпионате мира все оформляли паспорт болельщика. Вопрос в том, чтобы это было с согласия людей», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу с 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал введение Fan ID.

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