Семак о Fan ID: все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах
- РИА Новости
«Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы играть при полных стадионах и с максимальным числом болельщиков. На чемпионате мира все оформляли паспорт болельщика. Вопрос в том, чтобы это было с согласия людей», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу с 1 июня.
Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.
Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал введение Fan ID.