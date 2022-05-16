Канчельскис — о введении Fan ID: в РФС работают идиоты

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал введение паспортов болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Пандемии нет уже давно, а у нас какой-то паспорт болельщика. Какой паспорт? В федерации футбола какие-то идиоты работают. Я удивляюсь людям, которые такие решения принимают, просто дебилы», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу с 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев выступил против внедрения Fan ID.