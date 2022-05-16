Газзаев выступил против внедрения Fan ID в российском футболе

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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, как относится к тому, что активные фанаты бойкотируют матчи из-за закона о Fan ID.
Газзаев выступил против внедрения Fan ID в российском футболе
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Zwahlen / EyeEm

«Я против, чтобы Fan ID был внедрён на российских стадионах», — цитирует Газзаева Sport24.

По его словам, клубы страдают финансово, так как ранее было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, а на данный момент хотят ввести систему Fan ID. Он также подчеркнул, что нужно помогать клубам, тем более когда Россия изолирована от всего европейского футбола.

«Будем надеяться, что на год. Полные стадионы — вот к чему нужно стремиться», — заключил Газзаев.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее Газзаев рассказал, как относится к продаже пива на российских стадионах.

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