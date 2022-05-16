Газзаев: необходимо разрешить пиво на стадионах

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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, как относится к продаже пива на российских стадионах.
Газзаев: необходимо разрешить пиво на стадионах
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Чемпионат мира 2018 года всё продемонстрировал. Мы не увидели ни одного пьяного болельщика, который выражал бы какие-то недовольства или хулиганил», — цитирует Газзаева Sport24.

По его мнению, нужно создавать все удобства для фаната, чтобы он приходил на стадион и болел за свою команду.

«Поэтому я считаю, необходимо разрешить. Это нормальное явление. Во всём мире, на всех стадионах разрешается пиво. Мы с вами сами убедились, что проблем не было», — заключил Газзаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.

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