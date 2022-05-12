Колосков: надо продавать на стадионах не только пиво, но и крепкие напитки

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.

«Я давно говорил, что нужно разрешить продажу алкоголя на стадионах, не только пиво, но и крепкие напитки. Никакого вреда и ущерба не приносит ни людям, ни футболу», — цитирует Колоскова Metaratings.

По его словам, он поддерживает продажу алкоголя только в том случае, если на стадионе будут качественные еда, напитки и обслуживание.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение о продаже алкоголя на стадионах.