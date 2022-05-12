Колосков: надо продавать на стадионах не только пиво, но и крепкие напитки
- РИА Новости
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«Я давно говорил, что нужно разрешить продажу алкоголя на стадионах, не только пиво, но и крепкие напитки. Никакого вреда и ущерба не приносит ни людям, ни футболу», — цитирует Колоскова Metaratings.
По его словам, он поддерживает продажу алкоголя только в том случае, если на стадионе будут качественные еда, напитки и обслуживание.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение о продаже алкоголя на стадионах.