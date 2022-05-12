Роднина — о продаже алкоголя на стадионах: наш футбол без стакана тяжело смотреть

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.

«Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», — цитирует Роднину Sport24.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал решение о продаже алкоголя на стадионах.