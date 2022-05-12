Роднина — о продаже алкоголя на стадионах: наш футбол без стакана тяжело смотреть
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«Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», — цитирует Роднину Sport24.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.
Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал решение о продаже алкоголя на стадионах.