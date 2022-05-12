Милонов раскритиковал решение о продаже алкоголя на стадионах

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.

«Спорт — это спорт. На стадионах должен пропагандироваться здоровый образ жизни, а не пиво из порошка. Я против введения!» — приводит слова Милонова Sport24.

Он также добавил, что у этого решения есть экономическое обоснование, однако, по его мнению, такого быть не должно. По его словам, на стадионах не должно продаваться то, что нельзя самим спортсменам.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее глава Министерства спорта Олег Матыцин поддержал решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на спортивных мероприятиях.