Матыцин: Минспорт поддержал разрешение мэрии Москвы на продажу алкоголя на стадионах

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Глава Минспорта России Олег Матыцин поддержал решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на спортивных мероприятиях.
Матыцин: Минспорт поддержал разрешение мэрии Москвы на продажу алкоголя на стадионах
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Москва взяла на себя ответственность. Я надеюсь, что это будет позитивно воспринято, что не создаст проблем с безопасностью. Это важный шаг, министерство его поддерживает», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

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