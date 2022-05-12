Матыцин: Минспорт поддержал разрешение мэрии Москвы на продажу алкоголя на стадионах

Глава Минспорта России Олег Матыцин поддержал решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на спортивных мероприятиях.

«Москва взяла на себя ответственность. Я надеюсь, что это будет позитивно воспринято, что не создаст проблем с безопасностью. Это важный шаг, министерство его поддерживает», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также на спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.