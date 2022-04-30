Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин поздравил московский ЦСКА, который стал обладателем Кубка Гагарина — 2022.
Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Хотел бы отметить большую волю к победе хоккеистов ЦСКА. Они уступали в финальной серии магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1-3, но благодаря огромному желанию победить и мастерству переломили ситуацию и в решающем седьмом матче взяли верх над сильными и опытными соперниками. «Металлург» показал в сезоне выдающуюся игру, прекрасно выступил в финальной серии и был, безусловно, достоин победы», — заявил Матыцин.

Напомним, что ЦСКА переиграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды от ЦСКА в Кубке Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить