Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил московский ЦСКА, который стал обладателем Кубка Гагарина — 2022.

«Хотел бы отметить большую волю к победе хоккеистов ЦСКА. Они уступали в финальной серии магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1-3, но благодаря огромному желанию победить и мастерству переломили ситуацию и в решающем седьмом матче взяли верх над сильными и опытными соперниками. «Металлург» показал в сезоне выдающуюся игру, прекрасно выступил в финальной серии и был, безусловно, достоин победы», — заявил Матыцин.

Напомним, что ЦСКА переиграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды от ЦСКА в Кубке Гагарина.