Тренер «Металлурга» Воробьёв высказался о поражении команды от ЦСКА в Кубке Гагарина

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение команды от московского ЦСКА (4:1) в седьмом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.

«Два быстрых гола на наших ошибках, и потом, как это модно сейчас говорить, ЦСКА выставил автобус. Хорошо у них сыграл вратарь, поэтому, к сожалению, мы сегодня не выиграли Кубок», — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

По его словам, «Магнитке» не хватило опыта, чтобы победить армейцев, некоторые хоккеисты из магнитогорского клуба не поднимались так высоко.

«В 2016 году у меня была уверенность в победе перед седьмым матчем, а была ли она у меня сегодня? Да, была. А что должен говорить тренер? Да, была, но два гола сломали игру», — добавил Воробьёв.

Напомним, что ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов высказался о финале Кубка Гагарина — 2022.