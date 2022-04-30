Морозов: успех ЦСКА в Кубке Гагарина — 2022 создаёт интригу и красоту

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о финале Кубка Гагарина — 2022.
Морозов: успех ЦСКА в Кубке Гагарина — 2022 создаёт интригу и красоту
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Все ждали победы только от «Металлурга», но это создаёт интригу и красоту. Никто не знал, что так всё сложится и ЦСКА сможет победить. Приятно, что такой финал. Это был очень интересный плей-офф для болельщиков», — цитирует Морозова Sport24.

Напомним, что шайбы за красно-синих в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ забросили Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. За «Металлург» отличился Филипп Майе. ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Магнитка» в своей истории дважды выигрывала трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о победе команды над «Металлургом».

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