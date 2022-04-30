Президент ЦСКА — о Кубке Гагарина: мы старались и верили в свою победу

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о победе команды в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (4:1).

«Всем умникам, которые не верили, — это наша победа. Чем чаще вы будете писать плохое, тем лучше, поэтому мы будем выигрывать. Это всем дилетантам, которые нас очень сильно любят. А на самом деле мы старались и верили в свою победу», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».

Он также выразил благодарность тренерскому штабу и наблюдательному совету, который помог достичь серьёзного результата.

Напомним, что ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее главный тренер красно-синих Сергей Фёдоров высказался о победе московской команды.