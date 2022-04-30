Президент ЦСКА — о Кубке Гагарина: мы старались и верили в свою победу
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Всем умникам, которые не верили, — это наша победа. Чем чаще вы будете писать плохое, тем лучше, поэтому мы будем выигрывать. Это всем дилетантам, которые нас очень сильно любят. А на самом деле мы старались и верили в свою победу», — цитирует Есмантовича «Чемпионат».
Он также выразил благодарность тренерскому штабу и наблюдательному совету, который помог достичь серьёзного результата.
Напомним, что ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 и 2022 годов. «Металлург» дважды в своей истории выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.
Ранее главный тренер красно-синих Сергей Фёдоров высказался о победе московской команды.