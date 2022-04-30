Тренер ЦСКА Фёдоров — о победе в Кубке Гагарина: не пойму, это наяву или сон

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе московской команды в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (4:1).
Тренер ЦСКА Фёдоров — о победе в Кубке Гагарина: не пойму, это наяву или сон
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Я не пойму, это наяву или сон. Я хочу сказать, что «Металлург» — быстрая и искромётная команда. До последней минуты они играли в очень красивый хоккей. Мы к этому будем стремиться, делать всё вместе и стараться победить — это точно. Это ЦСКА», — цитирует Фёдорова Sport24.

Напомним, что шайбы за красно-синих забросили Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. За «Металлург» отличился Филипп Майе.

ЦСКА является обладателем Кубка Гагарина 2019 года. «Металлург» в своей истории дважды выигрывал трофей — в 2014 и 2016 годах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предложил организовать турнир между сборной России по хоккею и клубами КХЛ.

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