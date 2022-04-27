Кожевников предложил организовать турнир между сборной России по хоккею и клубами КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что встречи между сборной России по хоккею и клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут быть полезными для игроков и интересны болельщикам.
Кожевников предложил организовать турнир между сборной России по хоккею и клубами КХЛ
  • РИА Новости

«Любые матчи полезны для хоккеистов, но нужно, чтобы была ещё мотивация: не просто играть товарищеские встречи, а организовать какой-нибудь турнир. Если так сделают, будет интересно и для них, и для болельщиков», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Более того, IIHF отозвала у России право на проведение чемпионата мира — 2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, и лишила страну права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что национальная команда проведёт контрольные матчи с командами КХЛ.

 

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