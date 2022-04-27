ФХР: сборная России по хоккею проведёт матчи с клубами КХЛ
- РИА Новости
«Думаю, это будут интересные матчи, они будут проходить в разных городах нашей страны. Я не сомневаюсь, что не будет ни одного свободного билета. Будем привозить лучших хоккеистов», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».
Он рассказал, что будет проведено три этапа: в Москве с ЦСКА и «Динамо», а также в Санкт-Петербурге со СКА. По его словам, это решение ещё нуждается в дальнейшем обсуждении.
«Сейчас нам надо объединить всех болельщиков и готовить нашу сборную, просматривать кандидатов. Мы всё равно вернёмся в хоккейную семью», — добавил Третьяк.
Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Более того, IIHF отозвала у России право на проведение чемпионата мира — 2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, и лишила страну права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее Третьяк высказался об исключении сборной России из состава участников Евротура.