Третьяк — об исключении сборной России из Евротура: нам даже не пришло письмо

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об исключении страны из состава участников Евротура.
Третьяк — об исключении сборной России из Евротура: нам даже не пришло письмо
  • РИА Новости

«Я никогда не думал, что узнаю о том, что мы не играем в Евротуре, из шведских газет. И нам даже не пришло письмо из IIHF. Мир перевернулся. Мы больше 20 лет играли со сборными Чехии, Швеции, Финляндии», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Более того, IIHF отозвала у России право на проведение чемпионата мира — 2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, и лишила страну права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года. 

Ранее ФХР сообщила о намерении обжаловать решение IIHF об отмене проведения чемпионата мира 2023 года в России.

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