ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира в России

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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о намерении обжаловать решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене проведения чемпионата мира 2023 года в стране.
ФХР обжалует решение отменить проведение чемпионата мира в России
  • РИА Новости

«ФХР будет обжаловать решение IIHF. Вердикт по обжалованию переноса чемпионата мира будет в установленные сроки», — приводит слова первого заместителя исполнительного директора ФХР Александра Кикнадзе «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Альтернативный хозяин чемпионата будет определён на заседании, которое пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022.

Ранее вице-президент ФХР Борис Майоров высказался о решении IIHF лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

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