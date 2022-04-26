Майоров — о решении IIHF: Россия затратила много средств на проведение ЧМ-2023 по хоккею

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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Борис Майоров высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.

«Это ожидаемый результат. Международная федерация идёт на поводу у западной общественности. Хотя организация должна была учесть, что мы строим новый стадион под это дело, затратили много средств. И кто всё это нам будет компенсировать?» — цитирует Майорова «ВсёПроСпорт».

По его словам, мировая хоккейная общественность может многое потерять после принятого IIHF решения.

«Ещё неизвестно, как решится вопрос с участием в 2023 году нашей сборной команды, может быть, санкции продолжатся», — добавил Майоров.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Альтернативный хозяин чемпионата будет определён на заседании, которое пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение IIHF.

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