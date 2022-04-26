Губерниев раскритиковал решение IIHF лишить Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отнять у России право на проведение чемпионата мира 2023 года по хоккею.
Губерниев раскритиковал решение IIHF лишить Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею
  • Gettyimages.ru
  • © RvS.Media/Monika Majer

«Вы ожидали, что нам его не только оставят, но ещё и грамоту почётную дадут? Плохое решение. Будет ещё много плохих решений, нам нужно быть к этому готовыми», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что ЧМ-2023 должен был проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

28 февраля IIHF объявила об отстранении российских и белорусских сборных от участия в международных матчах на неопределённый срок. Впоследствии стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что российские арбитры не будут работать на чемпионате мира в 2022 году.

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