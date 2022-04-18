Тардиф: российских судей не будет на ЧМ по хоккею в 2022 году

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что российские арбитры не будут работать на чемпионате мира в 2022 году.

«Это правда, российских судей действительно не будет на чемпионате мира», — цитирует Тардифа РИА Новости.

Напомним, что IIHF отстранила российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под её эгидой и лишила Россию права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее нападающий московского «Динамо» и сборной России по хоккею Вадим Шипачёв высказался об отстранении отечественных спортсменов.