Тардиф: российских судей не будет на ЧМ по хоккею в 2022 году
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«Это правда, российских судей действительно не будет на чемпионате мира», — цитирует Тардифа РИА Новости.
Напомним, что IIHF отстранила российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под её эгидой и лишила Россию права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
Ранее нападающий московского «Динамо» и сборной России по хоккею Вадим Шипачёв высказался об отстранении отечественных спортсменов.