Хоккеист Шипачёв считает неполноценными соревнования без российских спортсменов

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился мнением об отстранении отечественных спортсменов.

«По поводу того, что сейчас происходит, спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры», — цитирует Шипачёва РИА Новости.

При этом 35-летний форвард затрудняется предположить, когда национальная команда сможет вернуться к выступлению на международных турнирах.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проведёт в мае товарищеские матчи с Белоруссией.