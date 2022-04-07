Хоккеист Шипачёв считает неполноценными соревнования без российских спортсменов

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Нападающий московского «Динамо» и сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился мнением об отстранении отечественных спортсменов.
Хоккеист Шипачёв считает неполноценными соревнования без российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«По поводу того, что сейчас происходит, спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры», — цитирует Шипачёва РИА Новости.

При этом 35-летний форвард затрудняется предположить, когда национальная команда сможет вернуться к выступлению на международных турнирах. 

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проведёт в мае товарищеские матчи с Белоруссией.

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