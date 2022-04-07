Хоккеист Шипачёв считает неполноценными соревнования без российских спортсменов
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«По поводу того, что сейчас происходит, спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими. А сейчас наших ребят нигде нет, поэтому получаются неполноценные турниры», — цитирует Шипачёва РИА Новости.
При этом 35-летний форвард затрудняется предположить, когда национальная команда сможет вернуться к выступлению на международных турнирах.
28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проведёт в мае товарищеские матчи с Белоруссией.