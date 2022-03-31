Сборная России по хоккею проведёт в мае товарищеские матчи с Белоруссией

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала календарь турниров с участием сборных команд страны разных возрастов.

Главная сборная проведёт два товарищеских матча с Белоруссией 1 и 2 мая. Встреча состоится в Ледовом дворце в Туле, сообщает пресс-служба ФХР.

Кроме того, основная и молодёжная сборные России, а также команда Белоруссии примут участие в турнире в Санкт-Петербурге.

Молодёжная сборная России выступит на Кубке Чёрного моря, который пройдёт на территории Образовательного центра «Сириус» с 24 по 31 мая. В турнире, помимо двух составов российской молодёжки, примут участие юниорская сборная России U18 и молодёжная сборная Белоруссии.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что IIHF ищет новые возможности наказать российский хоккей.