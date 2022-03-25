Кожевников: IIHF ищет новые возможности наказать российский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.

«100% IIHF ищет новые возможности, чтобы как-то наказать российский хоккей. Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

По его словам, Россия рискует не принять у себя чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

«Говорят, что есть давление спонсоров, но их всегда можно найти. Есть и азиатские страны, которые готовы взяться за спонсирование чемпионата», — добавил Кожевников.

Напомним, что расследование IIHF началось в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее ФХР прокомментировала информацию о возможных политических акциях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).