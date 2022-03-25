Кожевников: IIHF ищет новые возможности наказать российский хоккей

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.
Кожевников: IIHF ищет новые возможности наказать российский хоккей
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

«100% IIHF ищет новые возможности, чтобы как-то наказать российский хоккей. Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

По его словам, Россия рискует не принять у себя чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

«Говорят, что есть давление спонсоров, но их всегда можно найти. Есть и азиатские страны, которые готовы взяться за спонсирование чемпионата», — добавил Кожевников.

Напомним, что расследование IIHF началось в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее ФХР прокомментировала информацию о возможных политических акциях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить