ФХР не обращалась в клубы КХЛ с просьбой о поддержке каких-либо акций

Руководство Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировало информацию о возможных политических акциях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с ними иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — сообщает пресс-служба федерации.

Подчёркивается, что ФХР не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды.

Совет по этике Международной федерации хоккея (IIHF) 24 марта принял решение начать расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении Кодекса этики организации — якобы Федерация хоккея России направила командам КХЛ инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Напомним, что у России уже отобрали право проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года, а также запретили российским сборным и командам выступать на международных соревнованиях.

Ранее в КХЛ отреагировали на решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении почётного президента организации Рене Фазеля и Федерации хоккея России (ФХР).