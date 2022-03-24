В КХЛ удивлены решением IIHF открыть дело в отношении Фазеля

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отреагировали на ешение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении почётного президента организации Рене Фазеля и Федерации хоккея России (ФХР).

«КХЛ не получала и не знает о случаях получения клубами Лиги каких-либо инструкций от ФХР. Континентальная хоккейная лига удивлена решением комитета по этике IIHF об открытии дела в отношении почётного президента организации Рене Фазеля», — приводит слова пресс-службы КХЛ «Матч ТВ».

Отмечается, что Фазель никогда не являлся и не является сотрудником лиги и не оказывал ей никаких услуг на платной основе.

«Все эти годы Рене Фазель одинаково помогал своими знаниями, опытом разным лигам и странам в развитии хоккея», — подчеркнули в КХЛ.

17 марта в Континентальной хоккейной лиге объявили, что бывший президент IIHF будет привлечён к решению стратегических вопросов развития КХЛ. Однако сам Фазель заявил, что не подписывал официального контракта.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что IIHF просто хочет докопаться до российского хоккея.

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