Депутат Свищёв: IIHF просто хочет докопаться до российского хоккея

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.

«Не знаю, чего они хотят добиться. Международная федерация хоккея немного неадекватно оценивает ситуацию, кто кого поддерживает... У каждого спортсмена своё мнение, никто не имеет права вмешиваться... Я не знаю, что хочет расследовать IIHF, они просто хотят докопаться, пусть так и скажут, а не ищут повод», — цитирует Свищёва Metaratings.

По его мнению, спортсмены могут и не справиться с давлением, которое оказывается как со стороны политиков, так и со стороны спонсоров.

Напомним, что расследование IIHF началось в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в IIHF рассмотрят вопрос о сотрудничестве почётного президента организации Рене Фазеля с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).