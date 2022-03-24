В IIHF рассмотрят вопрос о сотрудничестве Фазеля с КХЛ

Совет по этике Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о сотрудничестве почётного президента организации Рене Фазеля с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Как сообщается на сайте IIHF, организация рассмотрит возможные нарушения кодекса этики со стороны Фазеля.

17 марта в Континентальной хоккейной лиге объявили, что бывший президент IIHF будет привлечён к решению стратегических вопросов развития КХЛ. Однако сам Фазель заявил, что не подписывал официального контракта.

Фазель занимал пост президента IIHF с 1994 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Фазеля могут лишить должности почётного президента IIHF.