В IIHF рассмотрят вопрос о сотрудничестве Фазеля с КХЛ

Короткая ссылка
Совет по этике Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о сотрудничестве почётного президента организации Рене Фазеля с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).
В IIHF рассмотрят вопрос о сотрудничестве Фазеля с КХЛ
  • AP
  • © Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin

Как сообщается на сайте IIHF, организация рассмотрит возможные нарушения кодекса этики со стороны Фазеля.

17 марта в Континентальной хоккейной лиге объявили, что бывший президент IIHF будет привлечён к решению стратегических вопросов развития КХЛ. Однако сам Фазель заявил, что не подписывал официального контракта.

Фазель занимал пост президента IIHF с 1994 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Фазеля могут лишить должности почётного президента IIHF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить