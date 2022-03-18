Фазеля могут лишить должности почётного президента IIHF

Короткая ссылка
Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хейкки Хиетанен назвал причины, по которым Рене Фазель может быть лишён должности почётного президента Международной федерации хоккея (IIHF).
Фазеля могут лишить должности почётного президента IIHF
  • Gettyimages.ru

«Да, сейчас обсуждается этот вопрос в свете возможной работы Фазеля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)», — цитирует Хиетанена Ilta-Sanomat.

Он также сообщил, что, возможно, Фазель не приедет в Финляндию на чемпионат мира.

Фазель заявил, что у него нет официального соглашения с КХЛ. 

В КХЛ сообщили, что намерены привлечь бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития лиги.

Чемпионат мира пройдет в финских Хельсинки и Тампере 13—29 мая. Фазель возглавлял IIHF c 1994 по 2021 год.

Как сообщалось ранее, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить