Фазеля могут лишить должности почётного президента IIHF

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хейкки Хиетанен назвал причины, по которым Рене Фазель может быть лишён должности почётного президента Международной федерации хоккея (IIHF).

«Да, сейчас обсуждается этот вопрос в свете возможной работы Фазеля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)», — цитирует Хиетанена Ilta-Sanomat.

Он также сообщил, что, возможно, Фазель не приедет в Финляндию на чемпионат мира.

Фазель заявил, что у него нет официального соглашения с КХЛ.

В КХЛ сообщили, что намерены привлечь бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития лиги.

Чемпионат мира пройдет в финских Хельсинки и Тампере 13—29 мая. Фазель возглавлял IIHF c 1994 по 2021 год.

Как сообщалось ранее, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.