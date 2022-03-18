Фазеля могут лишить должности почётного президента IIHF
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«Да, сейчас обсуждается этот вопрос в свете возможной работы Фазеля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)», — цитирует Хиетанена Ilta-Sanomat.
Он также сообщил, что, возможно, Фазель не приедет в Финляндию на чемпионат мира.
Фазель заявил, что у него нет официального соглашения с КХЛ.
В КХЛ сообщили, что намерены привлечь бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития лиги.
Чемпионат мира пройдет в финских Хельсинки и Тампере 13—29 мая. Фазель возглавлял IIHF c 1994 по 2021 год.
Как сообщалось ранее, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.