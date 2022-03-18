Фазель: у меня нет официального соглашения с Континентальной хоккейной лигой
- Gettyimages.ru
«Официального контракта с КХЛ я не подписывал. Я регулярно контактировал с представителями лиги в течение нескольких месяцев. В этой сложной ситуации хочу помочь, чтобы у игроков было будущее», — цитирует Фазеля Blick.
В КХЛ сообщили, что намерены привлечь бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития лиги.
Как сообщалось ранее, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.