Фазель: у меня нет официального соглашения с Континентальной хоккейной лигой

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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию о работе на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Фазель: у меня нет официального соглашения с Континентальной хоккейной лигой
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«Официального контракта с КХЛ я не подписывал. Я регулярно контактировал с представителями лиги в течение нескольких месяцев. В этой сложной ситуации хочу помочь, чтобы у игроков было будущее», — цитирует Фазеля Blick.

В КХЛ сообщили, что намерены привлечь бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития лиги.

Как сообщалось ранее, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что знания Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге.

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