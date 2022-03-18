Быков надеется, что опыт и знания Фазеля пригодятся Континентальной хоккейной лиге

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что знания экс-президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Быков надеется, что опыт и знания Фазеля пригодятся Континентальной хоккейной лиге
  • Gettyimages.ru
  • © Xinyu Cui

«Это человек, который знает о хоккее не понаслышке. Думаю, что не просто так он привлечён к работе в КХЛ. Должны пригодиться его опыт и знания», — цитирует Быкова ТАСС.

По мнению Быкова, приглашение Фазеля в КХЛ — взвешенное решение, которое имеет под собой выполнение конкретных задач. Экс-тренер сборной подчеркнул, что швейцарец всегда относился с симпатией к России.

КХЛ привлечёт бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития лиги.

Ранее Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето.

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