Быков надеется, что опыт и знания Фазеля пригодятся Континентальной хоккейной лиге

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что знания экс-президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля должны пригодиться Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Это человек, который знает о хоккее не понаслышке. Думаю, что не просто так он привлечён к работе в КХЛ. Должны пригодиться его опыт и знания», — цитирует Быкова ТАСС.

По мнению Быкова, приглашение Фазеля в КХЛ — взвешенное решение, которое имеет под собой выполнение конкретных задач. Экс-тренер сборной подчеркнул, что швейцарец всегда относился с симпатией к России.

КХЛ привлечёт бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития лиги.

Ранее Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето.