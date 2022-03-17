КХЛ привлечёт бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили, что бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет привлечён к решению стратегических вопросов развития КХЛ.
КХЛ привлечёт бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития
  • globallookpress.com
  • © Jaroslav Ozana/CTK

«Фазель имеет огромный разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига и в дальнейшем будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ», — сообщает ТАСС.

В КХЛ подчеркнули, что Фазель часто бывает в России, и руководство лиги регулярно проводит с ним деловые встречи.

Напомним, что Фазель занимал пост президента IIHF с 1994 по 2021 год.

Ранее Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето.

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