КХЛ привлечёт бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили, что бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет привлечён к решению стратегических вопросов развития КХЛ.

«Фазель имеет огромный разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига и в дальнейшем будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ», — сообщает ТАСС.

В КХЛ подчеркнули, что Фазель часто бывает в России, и руководство лиги регулярно проводит с ним деловые встречи.

Напомним, что Фазель занимал пост президента IIHF с 1994 по 2021 год.

Ранее Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето.