КХЛ привлечёт бывшего главу IIHF к решению стратегических вопросов развития
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«Фазель имеет огромный разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига и в дальнейшем будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ», — сообщает ТАСС.
В КХЛ подчеркнули, что Фазель часто бывает в России, и руководство лиги регулярно проводит с ним деловые встречи.
Напомним, что Фазель занимал пост президента IIHF с 1994 по 2021 год.
Ранее Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето.