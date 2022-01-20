Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето

Почётный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал возможный перенос хоккейного турнира зимней Олимпиады 2022 года на лето.

«Я первый раз слышу об этом. Я даже не знаю, что сказать. Как говорит Дональд Трамп, фейковая новость», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».

По его словам, все сборные готовятся к старту в олимпийском турнире согласно запланированному графику. На следующей неделе команды начнут прилетать в Китай.

СМИ 20 января сообщили, что хоккейный турнир ОИ-2022 могут перенести на лето, поскольку в групповых видах спорта риск распространения коронавирусной инфекции значительно выше, чем в индивидуальных.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил шансы сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.