Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето

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Почётный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал возможный перенос хоккейного турнира зимней Олимпиады 2022 года на лето.
Фазель назвал неправдой возможный перенос хоккейного олимпийского турнира на лето
  • AP
  • © Andy Wong

«Я первый раз слышу об этом. Я даже не знаю, что сказать. Как говорит Дональд Трамп, фейковая новость», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».

По его словам, все сборные готовятся к старту в олимпийском турнире согласно запланированному графику. На следующей неделе команды начнут прилетать в Китай.

СМИ 20 января сообщили, что хоккейный турнир ОИ-2022 могут перенести на лето, поскольку в групповых видах спорта риск распространения коронавирусной инфекции значительно выше, чем в индивидуальных.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля. 

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил шансы сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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