Каспарайтис считает, что сборная России по хоккею способна завоевать золото Игр-2022

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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил шансы сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Каспарайтис считает, что сборная России по хоккею способна завоевать золото Игр-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«У борной России есть отличный шанс защитить титул олимпийских чемпионов. Всё зависит от команды, от ребят. Я считаю, что у России хорошая команда», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о ходе подготовки национальной сборной к Олимпиаде.





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