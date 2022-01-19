Каспарайтис считает, что сборная России по хоккею способна завоевать золото Игр-2022
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«У борной России есть отличный шанс защитить титул олимпийских чемпионов. Всё зависит от команды, от ребят. Я считаю, что у России хорошая команда», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».
Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о ходе подготовки национальной сборной к Олимпиаде.