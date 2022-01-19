Каспарайтис считает, что сборная России по хоккею способна завоевать золото Игр-2022

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил шансы сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«У борной России есть отличный шанс защитить титул олимпийских чемпионов. Всё зависит от команды, от ребят. Я считаю, что у России хорошая команда», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о ходе подготовки национальной сборной к Олимпиаде.











