Третьяк: игроки с подтверждёнными отрицательными тестами заезжают в Новогорск

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о ходе подготовки национальной сборной к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Третьяк: игроки с подтверждёнными отрицательными тестами заезжают в Новогорск
  • РИА Новости

«В настоящий момент после взятия анализов на COVID-19 игроки и персонал сборной с полностью подтверждёнными отрицательными тестами заезжают в Новогорск», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

По словам главы федерации, все представители команды, результаты тестов которых требуют дополнительной проверки, остаются в режиме временного карантина.

Третьяк подчеркнул, что ФХР делает всё необходимое, чтобы минимизировать случаи коронавируса и избежать неприятных сюрпризов перед Играми-2022.

Сборная России проводит тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.

17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на ОИ-2022, а в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января. 

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус.

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