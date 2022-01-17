СЭ: Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на COVID-19

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по этой причине специалист не прибыл в расположение национальной команды, которая сегодня должна была заселиться в московский отель, а завтра перебраться в Новогорск.

17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на ОИ-2022, а в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду.