СЭ: Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на COVID-19

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус.
СЭ: Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по этой причине специалист не прибыл в расположение национальной команды, которая сегодня должна была заселиться в московский отель, а завтра перебраться в Новогорск.

17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на ОИ-2022, а в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января. 

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду.

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